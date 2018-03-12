В Казахстане более 50 человек отравились на поминках

АСТАНА, 12 мар — РИА Новости. Более 50 человек отравились на поминальном обеде в Акмолинской области Казахстана, передает в понедельник агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент по охране общественного здравоохранения области.

По данным агентства, поминальный обед прошел 6 марта в поселке Шортанды Акмолинской области на севере Казахстана. По первоначальным данным, из 150 присутствовавших гостей отравление получили 45.

"Число гостей, обратившихся после поминок в селе Шортанды к врачам с признаками пищевого отравления, выросло с 45 до 58. Пятнадцать человек госпитализированы, на амбулаторном лечении находятся 43", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, департаментом охраны общественного здоровья Акмолинской области установлено, что заболевшие употребляли на поминальном обеде вареное мясо. Оно было приготовлено в антисанитарных домашних условиях в нежилом, неблагоустроенном доме, где отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены – не было емкости для воды и умывальника.