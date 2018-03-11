В ЛНР рассказали о бесчинствах "Правого сектора"* в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (104)

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики продолжают фиксировать рост преступлений, совершаемых членами украинских националистических организаций. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко во время брифинга в ЛуганскИнформЦентре.

"Так, третьего марта в населенный пункт Золотое Попаснянского района прибыло подразделение националистов "Правого сектора"* в количестве до 20 человек. Сразу же карателями начался террор местного населения: занятие домов и мародерство, вывешивание на зданиях своих флагов", — рассказал Марочко.

По словам представителя ЛНР, сотрудники правоохранительных органов "никак не реагируют на заявления местных жителей о многочисленных бесчинствах киевских националистов".

В пятницу Марочко заявил, что бойцы "Правого сектора"* пытались проникнуть на территорию ЛНР. По его словам, группа украинских силовиков из пяти-семи человек была обнаружена военнослужащими Народной милиции.

"Противник, поспешно отступая, оставил флаг с символикой ДУК "Правый сектор"*. На этот раз боестолкновения удалось избежать", — уточнил представитель оборонного ведомства республики.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.