Си Цзиньпину нужен больший срок для борьбы с коррупцией, считает политолог

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Принятие поправок к конституции КНР о создании нового антикоррупционного органа и отмене ограничений на нахождение председателя страны на посту в течение двух пятилетних сроков может говорить о том, что нынешний лидер Китая Си Цзиньпин считает прописанные ранее в законе десять лет на посту председателя недостаточными для борьбы с коррупцией. Об этом заявил РИА Новости проректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Лукин.

В воскресенье депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — высшего законодательного органа страны — одобрили внесение в конституцию Китая поправки, отменяющей ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту председателя и вице-председателя КНР. Кроме этого, депутаты ВСНП одобрили внесение в конституцию поправки, которая предусматривает создание нового антикоррупционного органа — Государственного комитета по надзору.

В настоящее время функции главного антикоррупционного ведомства в Китае выполняет Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, однако она является партийным, а не государственным органом.

Недостаточный срок

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.

"Видимо, он (Си Цзиньпин) считает, что ему времени мало — десять лет. Пока прошло пять. До этого срок был с 1982 года десять лет в качестве главы государства, то есть председателя КНР. Срок для партийного секретаря — генерального секретаря ЦК КПК — не был ограничен. Сейчас формально китайское объяснение сводится к тому, что, поскольку это обычно один человек (председатель КНР и генсек ЦК КПК — ред.), то надо привести их к единообразию, что если партийный лидер не ограничен, то и государственный лидер тоже не должен быть ограничен. Видимо, он считает, что ему десяти лет не хватит, чтобы побороть коррупцию в Китае, и нужен еще срок", — сказал Лукин.

При этом эксперт отметил, что борьба с коррупцией в Китае в настоящий момент ведется очень активно и является одним из пунктов программы Си Цзиньпина, который сам внес предложение снять ограничение на два срока пребывания у власти председателя КНР.

"Что касается поправки относительно государственного (антикоррупционного) органа: до сих пор главным органом по борьбе с коррупцией в КНР был партийный орган – специальная комиссия при ЦК КПК. Вероятно, они хотят сделать ее более легитимной с государственной точки зрения и создать соответствующий орган и в правительстве, чтобы этим занималась не партия, поскольку это несколько странно в современных условиях, а государство", — пояснил собеседник агентства.

При этом Лукин подчеркнул, что в китайских условиях это в реальности будет означать то же самое. "Вероятно, тот же самый орган будет еще и государственный. Политический смысл в этом такой", — сказал проректор Дипакадемии МИД РФ.