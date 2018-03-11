Эксперт прокомментировал решение китайских депутатов изменить конституцию

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Изменения, внесенные в конституцию депутатами Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), помогут стране укрепиться и ускорить свое развитие, заявил в интервью RT профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

По его словам, необходимость изменений вызвана тем, что задачи, которые поставил Си Цзиньпин при вступлении в должность главы государства в 2013 году, слишком масштабны, чтобы решить их за два пятилетних срока.

"Если все пойдет удачно, то ему потребуется минимум 15, а то и 20 лет совокупно, чтобы совершить тот рывок, который он планирует", — отметил востоковед.

Кроме того, по мнению Маслова, фиксация выбранного Си Цзиньпином курса развязывает ему руки для проведения реформ, а также "прекращает фракционную борьбу в руководстве партии".

Ранее Всекитайское собрание народных представителей внесло в конституцию страны поправку о внесении в текст документа имени и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эру".