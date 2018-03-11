В ЕС назвали условия, на которых поддержат ввод миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в опубликованном в воскресенье интервью украинскому информагентству УНИАН.

"Решение о такой миссии принимается Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, а не Европейским союзом как таковым. Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только "за", — рассказала Могерини.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.