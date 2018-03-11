В ЕС назвали условия, на которых поддержат ввод миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в опубликованном в воскресенье интервью украинскому информагентству УНИАН.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.