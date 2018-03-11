Китайские депутаты разрешили главе государства править бессрочно

Председатель КНР Си Цзиньпин после голосования во время Всекитайского собрания народных представителей. 11 марта 2018

Председатель КНР Си Цзиньпин после голосования во время Всекитайского собрания народных представителей. 11 марта 2018

ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправку в конституцию, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками.

Сейчас в соответствующей статье говорится: "Период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд". Поправка предусматривает, что слова о двух сроках из конституции исключат.

Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет.

Кроме того, депутаты проголосовали за внесение в текст конституции имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. Согласно этой поправке, в преамбуле, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится фраза: "Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру".

Еще одна поправка в конституцию касается создания нового антикоррупционного органа — Государственного комитета по надзору. Сейчас подобные функции выполняет Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, однако это партийная, а не государственная структура.

Предполагается, что новое ведомство будет вести самостоятельные расследования, а затем передавать дела в прокуратуру. При этом новый орган получит право оставлять подозреваемых под стражей без предъявления официальных обвинений на срок до шести месяцев.

Всего депутаты Всекитайского собрания народных представителей, сессия которого проходит с 5 по 20 марта, проголосовали по поправкам к более чем 20 статьям конституции.