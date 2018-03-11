Китайские депутаты разрешили главе государства править бессрочно

ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправку в конституцию, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками.
Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет.
Кроме того, депутаты проголосовали за внесение в текст конституции имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. Согласно этой поправке, в преамбуле, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится фраза: "Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру".
Предполагается, что новое ведомство будет вести самостоятельные расследования, а затем передавать дела в прокуратуру. При этом новый орган получит право оставлять подозреваемых под стражей без предъявления официальных обвинений на срок до шести месяцев.
Всего депутаты Всекитайского собрания народных представителей, сессия которого проходит с 5 по 20 марта, проголосовали по поправкам к более чем 20 статьям конституции.