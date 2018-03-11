Япония намерена стать страной, способной противостоять любым катастрофам

ТОКИО, 11 мар — РИА Новости. Правительство Японии намерено форсировать восстановительные работы, чтобы пострадавшие при землетрясении и цунами 2011 года смогли вернуться к обычной жизни, и создавать страну, способную противостоять любым бедствиям, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, выступая на траурной церемонии памяти жертв 11 марта 2011 года.

"Прошло семь лет, и восстановительные работы в пострадавших регионах неизменно продвигаются. Мы ожидаем, что работы по восстановлению около 90% жилых домов будут завершены этой весной… Мы сфокусируемся и будем форсировать восстановительные работы с целью улучшить условия жизни в пострадавших регионах", — подчеркнул Абэ.

Премьер Японии также выразил соболезнования семьям погибших и вновь поблагодарил японцев, а также зарубежные страны за помощь в восстановительных работах после трагедии.

"Борьба с катастрофами является общим вызовом для мирового сообщества. Наша ответственность в том, чтобы извлечь уроки из Великого землетрясения Восточной Японии… Я обещаю, что мы будем продвигать создание сильной страны, способной противостоять катастрофам", — подчеркнул он.

В 14.46 по местному времени (08.46 мск) в Японии была объявлена минута молчания в память о погибших при землетрясении и цунами 2011 года. На ежегодной церемонии, посвященной памяти жертв землетрясения и разрушительного цунами, присутствуют члены правительства, родственники погибших. Второй год подряд императорскую семью на церемонии представил не император Акихито, а его младший сын принц Акисино Фумихито.

Ровно семь лет назад, 11 марта 2011 года, северо-восточные регионы Японии потрясло крупнейшее землетрясение магнитудой 9,0, получившее название Великое землетрясение Восточной Японии. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов, вызвав крупнейшую аварию на АЭС после трагедии в Чернобыле.

Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригоден для проживания. Ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.

Число погибших, по последним данным, составило 15 тысяч 895 человек в 12 префектурах. При этом около 93% всех погибших стали жертвами именно цунами, а не подземных толчков. Пропавшими без вести до сих пор считаются 2 тысячи 539 человек в шести префектурах. Около 30 тысяч человек до сих пор вынуждены обитать во временном жилье — лагерях из небольших блочных домиков. Около 40% из них — пожилые люди.