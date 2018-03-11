МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российский журналист Артем Шейнин заявил, что бывший украинский десантник Валерий Ананьев, попытавшийся в минувшую пятницу спровоцировать его на конфликт, действовал расчетливо и рационально, однако его провокация не удалась.

"Никакого нападения, конечно, не было ", — рассказал РИА Новости о конфликте сам Шейнин. Говорить о том, что Ананьева переполняли эмоции, нельзя, подчеркнул журналист.

По словам телеведущего, "понятно было, чего парень добивался: на камеру все выглядело бы именно так, что это я первый полез в драку".

"После этого мы разошлись и он тут же побежал творить свой хайп. Он меня расчетливо, по плану провоцировал, провокация не удалась в том виде, как ему хотелось, но уж что есть то есть. Он же не десантник давно, а блогер. Этим все сказано. Парень занимается своей раскруткой, пиарится как умеет. Жалею его, сочувствую", — заявил ведущий.

"Овладели инстинкты"

Ранее бывший десантник ВСУ Валерий Ананьев написал на странице в Facebook о конфликте с Шейниным.

По словам украинца, встреча произошла в итальянской Вероне, где отдыхал журналист. Ананьев увидел, как Шейнин с женой заходят в аптеку.

Десантник стал ожидать журналиста на улице. После того как Шейнин вышел из аптеки, десантник, не стесняясь в выражениях и прибегая к угрозам, начал провоцировать его на конфликт. Однако попытки Ананьева ни к чему не привели, журналист никак не отреагировал на действия десантника. Из-за сложившейся ситуации Ананьев, окончательно вышедший из себя, плюнул Шейнину в лицо.

По словам украинского военного, им "овладели инстинкты", однако десантник не рискнул продолжать драку в центре города, поэтому ограничился лишь словесными выпадами.

Включение в базу "Миротворца"

Артем Шейнин в октябре прошлого года попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Указывается, что он внесен в базу за "нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Артем Шейнин — российский журналист и телеведущий. С августа 2016 года (с перерывом с января по апрель 2017 года) — ведущий ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале". С 2008 года также руководит программой "Познер", выходящей на том же телеканале. С 23 января по 20 июля 2017 года — ведущий ток-шоу "Первая студия" ("Первый канал").