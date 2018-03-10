МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович выступил за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

"Поддерживаю! Сичеславская область — это единение современной Украины с Украиной казацкой", — написал Вятрович на своей странице в Facebook после обсуждения этого вопроса с членами общественных организаций.

Владимир Вятрович известен как активный борец с "коммунистическим прошлым" Украины и один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики. В соответствии с документом, на Украине прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР, а также были снесены многие памятники.

В феврале глава Института национальной памяти допустил возможность переименования Верховной рады. По мнению Вятровича, нынешнее название украинского парламента является "советским наследием". В качестве одного из вариантов рассматривается термин "Национальное собрание Украины".