Порошенко попросил у Столтенберга план действий по членству Украины в НАТО

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству страны в альянсе, сообщил в субботу глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко.

Ранее в субботу первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе.

"В письме говорится о важных для Украины позициях, а именно: мы хотим, чтобы нам предоставили ПДЧ (план действий по членству), если и когда союзники будут готовы к такому шагу. Также мы хотим, чтобы во время саммита НАТО в июле было проведено заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне — президент рассчитывает на встречу с коллегами, чтобы обсудить с ними критически важные для государства вопросы, в частности, проведение реформ с целью приближения к НАТО и ЕС, противостояние российской агрессии — мы хотели бы увидеть, что поддержка Украины не уменьшается", — цитирует Пристайко агентство УНИАН.

Кроме того, по словам Пристайко, в письме также высказано убеждение в важности включить Киев в программу расширенного партнерства. "Это было бы выгодно как для нас, так и для альянса: Украина стала бы ближайшим партнером, который только есть в НАТО, что, в свою очередь, даст нам возможность в большем объеме участвовать в операциях альянса", — добавил он.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.