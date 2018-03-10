Трамп обсудил с Абэ возможные переговоры с КНДР

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил в субботу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможные переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Говорил с премьер-министром Японии Абэ, который с большим энтузиазмом относится к переговорам с Северной Кореей", — написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что с Японией также обсуждается вопрос более эффективной торговли с США. В настоящее время, по словам Трампа, объем торгового дефицита с этой страной составляет 100 миллиардов долларов.