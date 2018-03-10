В Казахстане в шахте загорелась вентиляция

АЛМА-АТА, 10 мар — РИА Новости. Работники шахты имени Костенко в Казахстане подняты на поверхность из-за возгорания в вентиляции, пострадавших нет, сообщила пресс-служба владеющего шахтой АО "АрселорМиттал Темиртау".

"Десятого марта на шахте им. Костенко на участке вентиляционной сбойки произошло возгорание. Начальником смены был незамедлительно введен план ликвидации аварии. Все работники шахты подняты на поверхность и находятся в безопасности", — говорится в сообщении.

В сообщении не приводится число эвакуированных шахтеров. Согласно пресс-релизу, причины и обстоятельства возгорания выяснят после ликвидации и комиссионного расследования инцидента. В нем также отмечается, что на всех предприятиях угольного департамента пройдет внеочередная проверка пожарной безопасности.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав компании ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. ArcelorMittal — один из крупнейших мировых производителей стали. Компания имеет представительства и производственные мощности в 60 странах.