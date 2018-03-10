В Казахстане в шахте загорелась вентиляция

АЛМА-АТА, 10 мар — РИА Новости. Работники шахты имени Костенко в Казахстане подняты на поверхность из-за возгорания в вентиляции, пострадавших нет, сообщила пресс-служба владеющего шахтой АО "АрселорМиттал Темиртау".
В сообщении не приводится число эвакуированных шахтеров. Согласно пресс-релизу, причины и обстоятельства возгорания выяснят после ликвидации и комиссионного расследования инцидента. В нем также отмечается, что на всех предприятиях угольного департамента пройдет внеочередная проверка пожарной безопасности.
АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав компании ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. ArcelorMittal — один из крупнейших мировых производителей стали. Компания имеет представительства и производственные мощности в 60 странах.