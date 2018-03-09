Китай надеется на скорейшее начало диалога США и КНДР

ПЕКИН, 9 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на скорейшее начало диалога между США и КНДР, сообщает Центральное телевидение Китая.

Разговор состоялся в пятницу по инициативе американской стороны. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По ее словам, время и место встречи будут согласованы позднее, а санкции и давление на КНДР пока будут сохранены.

"Мы согласны с позитивным настроем президента (Трампа) на политическое урегулирование проблемы Корейского полуострова, надеемся на то, что американская и северокорейская стороны как можно скорее начнут диалог и достигнут позитивных результатов",- приводит слова Си Цзиньпина телеканал.

Председатель КНР отметил, что Китай всеми силами пытается способствовать денуклеаризации, защите мира и стабильности на Корейском полуострове, решительно выступает за решение вопроса посредством диалога и консультаций.

"Наблюдаются позитивные изменения вокруг проблемы Корейского полуострова, что благоприятно для возвращения процесса денуклеаризации вновь в русло переговорного процесса… Мы также надеемся на то, что все заинтересованные стороны смогут проявить добрые намерения, чтобы не допустить появления факторов, которые могут помешать деэскалации ситуации", — заявил Си Цзиньпин.