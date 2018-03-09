КЗЖ осудил приговор 22 турецким журналистам

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) осудила решение турецкого суда, который приговорил 22 журналистов к тюремному заключению по обвинениям, связанным с терроризмом, и призвала немедленно их освободить.

"Сегодняшний приговор в Стамбуле 22 журналистам по обвинениям в антигосударственной деятельности — это позор для турецкой судебной системы, и мы призываем власти отказаться от обвинений во время апелляции. Власти Турции должны прекратить уравнивать журналистику с терроризмом и освободить десятки работников прессы, которые находятся в заключении только за то, что выполняли свою работу", — заявила представитель комитета Нина Огнянова.

Более 20 человек были приговорены судом Стамбула к тюремному заключению на сроки от 2 до 7,5 лет за пропаганду организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которую Анкара считает террористической и обвиняет в госперевороте в июле 2016 года.

Среди осужденных — популярный в Турции певец и обозреватель Атилла Таш, который приговорен к трем годам и одному месяцу тюрьмы по обвинению в "сознательном пособничестве террористической группе". Известный журналист Мурат Аксой, работавший в СМИ, связанных с FETO, приговорен к двум годам и одному месяцу тюрьмы, а его коллега Джума Улус — к 7,5 годам тюремного заключения. Тюремные сроки получили и другие работники СМИ, которым были предъявлены схожие обвинения. Они работали на телеканалах, радиостанциях, газетах и журналах, связанных с Гюленом.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.