Черепаха чудом выжила после "нашествия" слонов

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Посетители Национального парка Крюгера в ЮАР сняли на видео черепаху, которой удалось спастись от стада слонов.

На ролике видно, как черепаха ползает около водоема. Почувствовав приближение млекопитающих, она тут же спряталась в свой панцирь. Слоны лишь пару раз слегка задели пресмыкающееся, не причинив вреда.

"Не уверен, что смог бы смотреть на такое в реальности. Я бы отвернулся и попросил кого-нибудь сказать мне только о благоприятном исходе или ничего не говорить", – написал один из пользователей в YouTube.

"У этой черепахи вся жизнь пронеслась перед глазами и, скорее всего, довольно медленно", — пошутил Megalon Fan.