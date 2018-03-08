В Совфеде оценили слова Порошенко о разрушении России из-за газового спора

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Слова Петра Порошенко о том, что Россию ждет "разрушение" из-за газового спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" — проявление "истерики" украинского президента, заявил RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки "Газпрому" бесполезно", — сказал сенатор. По его словам, после завершения строительства "Северного потока-2" украинский трубопровод "превратится в груду ржавого металла".

Кроме того, Джабаров отметил, что заявления украинского президента о соблюдении законности вызывают вопросы, напомнив о том, что сам Порошенко стал главой государства после государственного переворота.

"В предречении разрушения России он просматривает будущее своей страны", — заключил сенатор.

Ранее Порошенко в интервью газете Financial Times обвинил Россию в нарушении норм международного права.

"Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена", — сказал он, комментируя спор украинского "Нафтогаза" и российского "Газпрома".

На прошлой неделе Стокгольмский арбитраж взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить 2,56 миллиарда. Российская компания подала апелляцию на решение арбитража и запустила процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".