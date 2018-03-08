КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. Украинские националисты из "Свободы", "Правого сектора"* и "Национального корпуса" пригрозили блокировать российские дипломатические учреждения 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента.

Об этом говорится в релизе, распространенном пресс-службой объединения "Свобода".

Националисты назвали недопустимым проведение выборов "в четвертую годовщину аннексии Крыма". Они обещают заблокировать здания дипучреждений и устроить "коридор позора" пришедшим на избирательные участки.

Президентские выборы пройдут 18 марта. В начале февраля посольство России на Украине проинформировало МИД страны о намерении открыть избирательные участки в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. Дипломаты попросили обеспечить меры безопасности. В свою очередь, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с голосованием на Украине сложилась "совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине".

Кроме того, ОБСЕ пообещала помочь обеспечить безопасность россиян при голосовании на Украине.

* организация, запрещенная в России