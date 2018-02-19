ОБСЕ поможет ЦИК обеспечить безопасность россиян при голосовании на Украине

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев — РИА Новости. Российские власти заручились обещанием ОБСЕ помочь с обеспечением безопасности при проведении выборов президента РФ на Украине, сообщил член ЦИК Василий Лихачев.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обратилась за помощью к ОБСЕ, так как украинские власти не способны обеспечить порядок у посольства и консульств России в день выборов президента РФ.

Лихачев назвал Украину одной из самых проблемных точек для организации голосования и напомнил, что на предыдущих федеральных выборах — депутатов Госдумы в 2016 году — явка там составила всего 0,6%.

"Несмотря на эту ситуацию, мы организуем участки для голосования в Киеве при посольстве, на территории генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове. Чтобы обеспечить безопасность, в том числе физическую, граждан РФ, которые захотят прийти и проголосовать, мы не только будем вести диалог со Службой безопасности и МВД Украины, но и обратились за помощью к представителям ОБСЕ, которые нам ответили согласием", — сказал Лихачев журналистам.

"В день голосования они будут проводить соответствующие мероприятия по оценке той ситуации, которая может возникнуть, и очень остро и быстро реагировать", — добавил член ЦИК, отвечающий за международное взаимодействие.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами официально зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). В таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.