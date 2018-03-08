В НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Приобретение турецкой стороной российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" вызывает серьезные опасения в НАТО, пишет издание Breaking Defence со ссылкой на главу Военного комитета альянса Петра Павла.
Однако основная проблема, как отметил Павел, заключается в оперативной информации, которая будет включать данные о военной инфраструктуре НАТО в Турции. Эта информация, подчеркивает Павел, в последующем будет сохранена в российских системах.
Ранее СМИ сообщили, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки российских ЗРК "Триумф".
Турецкие власти приняли решение о приобретении двух батарей С-400. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.