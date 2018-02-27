США предупредили Турцию о последствиях покупки С-400, пишут СМИ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, иначе против Анкары могут ввести санкции, пишет Haberturk со ссылкой на источник в Вашингтоне.

Издание сообщает, что неназванный американский чиновник выразил беспокойство из-за покупки Турцией российских ЗРК, поскольку они могут "негативно повлиять на оперативную совместимость НАТО", и допустил, что в свете недавно принятого конгрессом закона США могут ввести санкции в отношении Анкары.

"Мы хотим помочь Турции найти лучшую альтернативу, чтобы удовлетворить ее потребности в противовоздушной обороне", — заявил чиновник.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемым язык угроз из-за закупок С-400, добавив, что Анкара изначально планировала приобрести средства ПВО у союзников по НАТО, но у них "вечно какие-то проблемы". В связи с этим Турция начала переговоры с другими странами и в декабре 2017 года подписала с Россией соглашение по поставкам ЗРК.

Анкара покупает две батареи, обслуживать их будет турецкий персонал. Кроме того, стороны договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.