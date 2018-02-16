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В мире

В Турции выступили против языка угроз в связи с закупкой С-400

13:3216.02.2018
(обновлено: 15:04 16.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. архивное фотоМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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АНКАРА, 16 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция выступает против языка угроз в связи с закупками российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
В Госдепе прокомментировали покупку систем С-400 Турцией у России‍
Тиллерсон находится в Турции с двухдневным визитом. Накануне он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В пятницу прошла встреча Тиллерсона с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Мы не используем и не приемлем язык угроз. Да, конгресс США принял закон (о новых антироссийских санкциях), но нам нужно обеспечивать свою национальную безопасность. Мы хотели бы приобрести средства ее обеспечения у союзников, но там вечно какие-то проблемы. Мы говорили не только с Россией, но и с другими странами. С Россией мы закончили переговоры и подписали соглашение задолго до конгресса, оставались лишь мелкие детали по кредиту и так далее", — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что Турция заинтересована не только в покупке ЗРК, но и в передаче технологий.

Министр напомнил, что Анкара подписала предварительное соглашение с франко-итальянским концерном Eurosam по разработке и поставкам систем ПВО, в Турции также находятся испанские и итальянские батареи ЗРК Patriot.

Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции, с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В Госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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oleg
Зачем члену НАТО передавать технологии, выдавать кредит ?
Это для чего нам нужно ? Понятно, что блоки поставлять будем мы, но никто не отменял усердство индусов и китайцев. Или нам лишь бы что-нибудь продать ? Если им нужно, то покупайте. Но технологии... это слишком. А еще кредит, даже смешно.
13:50
16.02.2018
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