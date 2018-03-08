В Госдепе похвалили украинцев за экономию газа

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Наэурт прокомментировала газовый конфликт между "Газпромом" и "Нафтогазом" и похвалила жителей Украины за снижение потребления "голубого топлива".





В субботу украинская компания заявила о сокращении потребления газа за сутки на 25 миллионов, или 14 процентов по сравнению с первым марта.

"Украинцы вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14 процентов на прошлой неделе для обеспечения надежной доставки газа европейским потребителям. "Газпром" потерпел неудачу в попытке выставить Украину и "Нафтогаз" ненадежными партнерами по транзиту", — написала Науэрт в Twitter.

В конце февраля Стокгольмский арбитражный суд принял решение взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" около 4,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку "голубого топлива") российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

В российский компании заявили, что подобный вердикт создает дисбаланс в пользу Украины, поэтому "Газпром" с одной стороны обжалует решение арбитража, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.