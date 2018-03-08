МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) вошел в акваторию черного моря, сообщается в Twitter-аккаунте турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор.

На кадрах видно, что суда турецкой береговой охраны сопровождают американский военный корабль.

Turkish Coast Guard Kaan33 class TCSG303 & type 80 TCSG88 large patrol crafts escorted @USNavy Whidbey Island class dock landing ship USS Oak Hill 51 during its BlackSea-bound Bosphorus transit. pic.twitter.com/BFSmHc22AV — Yörük Işık (@YorukIsik) 7 марта 2018 г.

Ранее командование шестого флота ВМС США сообщило , что USS Oak Hill направляется к берегам Румынии для участия в военных учениях Spring Storm 2018, которые пройдут с 8 по 15 марта. Американские военные утверждают, что маневры направлены на повышение боевой слаженности вооруженных сил двух стран.

Американские военные корабли регулярно входят в Черное море. В частности, в середине февраля эсминцы "Карни" и "Росс", оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк", вошли в акваторию моря. В последующем СМИ сообщили, что США испытали в Черном море новую боевую электронику.