МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) вошел в акваторию черного моря, сообщается в Twitter-аккаунте турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор.
На кадрах видно, что суда турецкой береговой охраны сопровождают американский военный корабль.
Turkish Coast Guard Kaan33 class TCSG303 & type 80 TCSG88 large patrol crafts escorted @USNavy Whidbey Island class dock landing ship USS Oak Hill 51 during its BlackSea-bound Bosphorus transit. pic.twitter.com/BFSmHc22AV— Yörük Işık (@YorukIsik) 7 марта 2018 г.
Американские военные корабли регулярно входят в Черное море. В частности, в середине февраля эсминцы "Карни" и "Росс", оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк", вошли в акваторию моря. В последующем СМИ сообщили, что США испытали в Черном море новую боевую электронику.