США испытали в Черном море новую боевую электронику

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Военно-морские силы США провели испытания новой электронной системы обнаружения и противодействия ракетной атаке. Об этом пишет The Driver.

Издание сообщает, что в это время на борту эсминца типа "Арли Берк" USS Carney (DDG-64) находилось устройство "Блок II" из системы радиоэлектронного оборудования AN/SLQ-32V6, которую в США используют уже более 40 лет в различных модификациях.

"Блок II" был модернизирован по программе SEWIP (Программа улучшения боевых электронных средств. — Прим. ред.). Он является базой для создания "Блока III". По оценке издания, "если "Блок II" считают ушами корабля, то "Блок III" будет его кулаками".

Фотографии, опубликованные в Twitter пользователя YorukIsik, которые были им сделаны в проливе Босфор, подтверждают приведенную изданием информацию.

"Новая система AN/SLQ-32V6 на USS Carney: ВМС США установили на DDG-64 "Блок II" компании Lockheed Martin, модернизированный по программе SEWIP, — сообщается в Twitter пользователя. — Это важное обновление системы электронной защиты эсминца в борьбе с угрозой ракет. Вчера USS Carney прошел Черноморские проливы (Босфор и Дарданеллы. — Прим. ред.) в сторону Средиземного моря".

New AN/SLQ-32(V)6 on USS Carney: @USNavy installed @LockheedMartin SEWIP Block 2 System on DDG64. This is a significant upgrade to USS Carney’s electronic warfare defenses against anti-ship missiles threats. USS Carney transited the Turkish Straits yesterday towards Mediterranean pic.twitter.com/YibXSJB7YT — Yörük Işık (@YorukIsik) 4 марта 2018 г.

В начале января 2018 года сообщалось, что американский эсминец USS Carney вошел в Черное море. Там 12 января он провел совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. Спустя несколько дней корабль покинул Черное море.