Силовики обстреляли западные окраины Донецка, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (73)

ДОНЕЦК, 7 мар — РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли из миномета и гранатомета западные окраины Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

По его словам, в "17.30 мск ВСУ открыли огонь по направлению Красногоровка–Старомихайловка, выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров, а также 15 гранат из АГС".

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.