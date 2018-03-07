Американец показал, как креативно наказать сына за плохое поведение

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Житель штата Вирджиния по имени Брайан Торнхилл заставил десятилетнего сына бежать до школы под дождем в качестве наказания за хулиганское поведение.

Мужчина опубликовал в Facebook ролик, в котором он едет на машине под дождем за ребенком, бегущим с огромным рюкзаком, и объясняет, что происходит. За четыре дня видео собрало более 26 миллионов просмотров.

"Мой сын попадал в неприятности в автобусе так часто, что его выгнали оттуда и запретили пользоваться им в течение трех дней, потому что он был немного хулиганом. Этого я не потерплю. И, собственно, поэтому он теперь должен бежать до школы ", — рассказывает он.

По словам Торнхилла, расстояние до школы — одна миля (1,6 километра). Такой способ наказания сына он назвал "здоровым", напомнив о пользе физических нагрузок, и призвал вместо того, чтобы бить своих детей, "быть креативными" в том, как учить их ответственности.

Мужчина уверяет, что его сын бегает так всю неделю и на фоне этого поведение ребенка значительно улучшилось, что подтвердили учителя.

Торнхилл также отметил, что мальчик с пониманием отнесся к ситуации и рассказал сестре, что "папа всегда прав". "Когда у меня проблемы, он должен убедиться, что я все делаю правильно", — процитировал он сына.

Мужчина назвал это "старым-добрым воспитанием" и отметил, что именно это, а не контроль вооружений, нужно Америке. "Я не могу запереть их в шкафу, в отличие от оружия. Я могу контролировать оружие легко и всегда", — пояснил он.

Под роликом появились тысячи комментариев, и мнения разделились: кто-то заявил, что Торнхиллу должно быть стыдно, и предположил, что его сын стал хулиганом из-за него, а кто-то, напротив, поддержал мужчину, отмечая, что от небольшой пробежки до школы не будет ничего, кроме пользы.