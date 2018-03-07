В Шри-Ланке заблокируют Facebook, Instagram и WhatsApp, написали СМИ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Власти Шри-Ланки заблокируют доступ к социальным сетям, в частности Facebook, Instagram и мессенджеру WhatsApp, чтобы препятствовать распространению "мотивированных ненавистью высказываний" на фоне беспорядков, сообщает новостной портал Lanka Business Online.

Как пишет портал, в среду представитель совета министров Раджита Сенаратне (Rajitha Senaratne) сообщил, что правительство приняло решение о блокировке доступа к некоторым социальным сетям. Отмечается, что официально эта информация не подтверждена.

По информации портала, Регламентационная комиссия по телесвязи начала проверку социальных сетей для пресечения высказываний, связанных с беспорядками в округе Канди. Кроме того, доступ к интернету в Канди ограничен.

В понедельник полиция округа Канди на Шри-Ланке объявила комендантский час в связи с беспорядками. Беспорядки были зарегистрированы только в городе Дигана, однако комендантский час было решено ввести на всей территории округа Канди для предотвращения дальнейших инцидентов.