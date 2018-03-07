РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Захарова ответила на угрозы Джонсона о пропуске ЧМ-2018

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (29)
03:3407.03.2018
(обновлено: 04:04 07.03.2018)
0114485
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фотоОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона о возможном бойкоте Чемпионате мира-2018, который состоится в России.

Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Скандал добрался до парламента: в Британии расследуют дело Скрипаля
Ранее Джонсон заявил, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на турнире в том случае, если в инциденте с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подтвердится "российский след".

Захарова, в свою очередь, назвала "дикостью" подобные высказывания британского дипломата.

Британский министр также пообещал дать "жесткий ответ", если появятся соответствующие факты. Джонсон также обвинил Россию в регулярном нарушении международного права и привел в качестве примера "аннексию" Крыма и "дестабилизацию" ситуации на Украине. Он добавил, что Лондон всегда реагирует на подобные нарушения норм международного права со стороны России.

"Угрожают возмездием"

Российское посольство в Лондоне также ответило Джонсону о возможном бойкоте Чемпионата мира-2018 со стороны Британии.
Дипломаты призвали не делать выводов до официального завершения расследования инцидента.

Полицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Загадка в Солсбери: местные жители обсуждают все версии
"Мы впечатлены сегодняшним заявлением министра иностранных дел в парламенте. Он говорил в такой манере, будто расследование уже завершилось и виновной в инциденте в Солсбери оказалась российская сторона", — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве также выразили сожаление, что "вместо официального заявления, которое позволило бы прояснить ситуацию, министр предпочел угрожать России возмездием".

Давит на следствие

Сенатор Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что Джонсон заявлениями о возможном "российском следе" в инциденте с экс-офицером ГРУ оказывает давление на расследование.

"Слова Джонсона расцениваю как неприемлемые в сложившейся ситуации, когда даже британская полиция пока не расценивает случившееся как теракт", — сказал парламентарий.

Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Эксперт рассказал, как действует препарат, которым мог отравиться Скрипаль
Косачев также назвал подобные заявления главы МИД Великобритании недобросовестной политикой. Он также отметил, что предположения о "российском следе" противоречат "презумпции невиновности".

"Даже в англосаксонском праве должны быть пределы допустимого для политиков", — добавил сенатор.

Реакция Кремля

Российские власти не обладают информацией по отправленному в Британии экс-полковнику ГРУ. Однако в Кремле отметили, что Россия всегда открыта для взаимодействия для оказания помощи в расследовании случившегося.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песком также прокомментировал информацию о возможном "российском следе" в отравлении Скрипаля.

"Не могу прокомментировать. Что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски, понимаю, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее", — сказал он.

Пропагандистская утка

Сергей Скрипаль
© Оперативная съемка ФСБ РФ
Шпионские страсти. Кому понадобилось покушение на Скрипаля
Депутат Андрей Луговой назвал пропагандистской уткой обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля.

"Учитывая, что в Великобритании постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться", — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что бывший офицер ГРУ не представлял никакой опасности для России.

"По законам жанра конфликт исчерпан, поэтому Скрипаль был арестован, был осужден, понес наказание, затем был помилован и выдан", — добавил он.

Инцидент в Солсбери

Ранее СМИ сообщили, что в британском городе Солсбери Скрипалю и молодой женщине стало плохо на лавочке возле торгового центра. Пострадавшие потеряли сознание и были госпитализированы. Они сейчас находятся в критическом состоянии.

Полицейский автомобиль в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото
© AP Photo / PA/Steve Parsons
Вместе с экс-полковником ГРУ Скрипалем отравилась его дочь‍, сообщили СМИ
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте инцидента неизвестный предмет, который они изъяли, поместив в специальную защитную упаковку. Вещество, которое вызвало отравление, до сих пор не установлено.

Накануне полицейские также сообщили о закрытии одного из ресторанов, в котором бывший офицер ГРУ и его спутница предположительно поужинали незадолго до того, как оказались на скамейке у торгового центра.

При этом СМИ отмечали, что Скрипаль опасался за свою жизнь и незадолго до происшествия обращался в правоохранительные органы.

По словам одного из очевидцев, когда она обнаружила пострадавших, Скрипаль смотрел на здание напротив него, в то время как женщина тяжело опустилась на его плечо.

Криминалисты обследовали место, где находился отравившийся экс-офицер ГРУ
© Ruptly
Криминалисты обследовали место, где находился отравившийся экс-офицер ГРУ
"Он был в сознании, но выглядел так, будто его заморозили. И он слегка покачивался взад-вперед", — рассказала свидетельница. Она решила, что пара находится под воздействием каких-то веществ, но пояснила, что мужчина не выглядел как человек, который употребляет наркотики.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 года лишения свободу за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена