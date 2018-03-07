Захарова ответила на угрозы Джонсона о пропуске ЧМ-2018

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона о возможном бойкоте Чемпионате мира-2018, который состоится в России.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на турнире в том случае, если в инциденте с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подтвердится "российский след".

Захарова, в свою очередь, назвала "дикостью" подобные высказывания британского дипломата.

Британский министр также пообещал дать "жесткий ответ", если появятся соответствующие факты. Джонсон также обвинил Россию в регулярном нарушении международного права и привел в качестве примера "аннексию" Крыма и "дестабилизацию" ситуации на Украине. Он добавил, что Лондон всегда реагирует на подобные нарушения норм международного права со стороны России.

"Угрожают возмездием"

Российское посольство в Лондоне также ответило Джонсону о возможном бойкоте Чемпионата мира-2018 со стороны Британии.

Дипломаты призвали не делать выводов до официального завершения расследования инцидента.

"Мы впечатлены сегодняшним заявлением министра иностранных дел в парламенте. Он говорил в такой манере, будто расследование уже завершилось и виновной в инциденте в Солсбери оказалась российская сторона", — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве также выразили сожаление, что "вместо официального заявления, которое позволило бы прояснить ситуацию, министр предпочел угрожать России возмездием".

Давит на следствие

Сенатор Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что Джонсон заявлениями о возможном "российском следе" в инциденте с экс-офицером ГРУ оказывает давление на расследование.

"Слова Джонсона расцениваю как неприемлемые в сложившейся ситуации, когда даже британская полиция пока не расценивает случившееся как теракт", — сказал парламентарий.

Косачев также назвал подобные заявления главы МИД Великобритании недобросовестной политикой. Он также отметил, что предположения о "российском следе" противоречат "презумпции невиновности".

"Даже в англосаксонском праве должны быть пределы допустимого для политиков", — добавил сенатор.

Реакция Кремля

Российские власти не обладают информацией по отправленному в Британии экс-полковнику ГРУ. Однако в Кремле отметили, что Россия всегда открыта для взаимодействия для оказания помощи в расследовании случившегося.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песком также прокомментировал информацию о возможном "российском следе" в отравлении Скрипаля.

"Не могу прокомментировать. Что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски, понимаю, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее", — сказал он.

Пропагандистская утка

Депутат Андрей Луговой назвал пропагандистской уткой обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля.

"Учитывая, что в Великобритании постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться", — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что бывший офицер ГРУ не представлял никакой опасности для России.

"По законам жанра конфликт исчерпан, поэтому Скрипаль был арестован, был осужден, понес наказание, затем был помилован и выдан", — добавил он.

Инцидент в Солсбери

Ранее СМИ сообщили, что в британском городе Солсбери Скрипалю и молодой женщине стало плохо на лавочке возле торгового центра. Пострадавшие потеряли сознание и были госпитализированы. Они сейчас находятся в критическом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте инцидента неизвестный предмет, который они изъяли, поместив в специальную защитную упаковку. Вещество, которое вызвало отравление, до сих пор не установлено.

Накануне полицейские также сообщили о закрытии одного из ресторанов, в котором бывший офицер ГРУ и его спутница предположительно поужинали незадолго до того, как оказались на скамейке у торгового центра.

При этом СМИ отмечали, что Скрипаль опасался за свою жизнь и незадолго до происшествия обращался в правоохранительные органы.

По словам одного из очевидцев, когда она обнаружила пострадавших, Скрипаль смотрел на здание напротив него, в то время как женщина тяжело опустилась на его плечо.

"Он был в сознании, но выглядел так, будто его заморозили. И он слегка покачивался взад-вперед", — рассказала свидетельница. Она решила, что пара находится под воздействием каких-то веществ, но пояснила, что мужчина не выглядел как человек, который употребляет наркотики.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 года лишения свободу за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.