МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Посольство Украины в Москве не получило письмо от кандидата на пост президента России Ксении Собчак с просьбой разрешить ей посетить Крым, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на высокопоставленного сотрудника украинской дипломатической миссии.

"Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", — сказал собеседник агентства.

Накануне Собчак заявила, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить Крым. В октябре прошлого года кандидат в президенты назвала Крымский полуостров украинской территорией.

Крым стал российским регионом после проведения на полуострове в 2014 году референдума, на котором более 90 процентов жителей проголосовали за схождение в состав России. Однако в Киеве не признают результаты плебисцита и называют полуостров "временно оккупированной территорией". Однако российские власти многократно отмечали, что Крым стал российским в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.