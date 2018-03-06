Собчак попросила у Украины разрешение на посещение Крыма

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей поехать на территорию Крыма. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Отвечая на вопрос, собирается ли она в рамках своей кампании посетить Крым, Собчак сказала: "Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда".

В октябре 2017 года, объявив о решении баллотироваться в президенты, Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За это решение проголосовали более 95% жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что Крым стал российским в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Согласно законодательству Украины, въезд на территорию полуострова со стороны России запрещен. Попасть в Крым и не навлечь на себя преследование со стороны украинских правоохранительных органов можно только через контрольные пункты, находящиеся на территории Украины, при этом надо предъявить специальное разрешение.