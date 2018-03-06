Посольство России в Лондоне ответило на заявление Джонсона по делу Скрипаля

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Посольство России в Лондоне прокомментировало заявления главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона о возможном бойкоте Чемпионата мира по футболу в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Мы впечатлены сегодняшним заявлением министра иностранных дел в парламенте. Он говорил в такой манере, будто расследование уже завершилось и виновной в инциденте в Солсбери оказалась российская сторона", — отмечается на сайте диппредставительства.

В посольстве выразили сожаление, что "вместо официального заявления, которое позволило бы прояснить ситуацию, министр предпочел угрожать России возмездием". "Похоже, сценарий очередной антироссийской кампании уже готов", — заключили дипломаты.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на турнире, если "российский след" в инциденте с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем подтвердится.

Скрипаль и его дочь были госпитализированы и находятся в критическом состоянии после отравления неизвестным веществом.

В 2006 году Скрипаля приговорили в России к 13 годам тюрьмы за передачу британской разведслужбе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе. Экс-полковник получил убежище в Британии в 2010 году, после обмена разведчиками между Россией и США, когда Москве передали десять человек, включая Анну Чапман.