Пенс и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с вице-президентом США Майком Пенсом ситуацию на востоке Украины, нарушение объявленного с 5 марта перемирия в Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в регионе, сообщил во вторник пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации в Донбассе и продолжении провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня", — написал Цеголко на своей странице в Facebook

Кроме того, Порошенко и Пенс обсудили продолжение санкций против РФ. "Он (Порошенко — ред.) выразил благодарность за недавнее решение президента США Дональда Трамп продлить на год соответствующие санкции против России. Вице-президент Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", — добавил Цеголко.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, а также не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Крым стал частью России по итогам в 2014 году и по словам президента РФ Владимира Путина вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Пенс и Порошенко обсудили дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования ситуации в Донбассе, были рассмотрены также перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН. Порошенко во время разговора подчеркнул, что предоставление Украине американского оружия является "важным позитивным сигналом для других партнеров" Украины.

Также Порошенко и Пенс во время разговора обсудили реформы. Пенс отметил, что США будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет.

Стороны также обсудили график дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне в этом году, в котором исполняется десятая годовщина установления украинско-американского стратегического партнерства.