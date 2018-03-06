В ЛНР опровергли обвинения Киева в обстреле жилого сектора

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

ЛУГАНСК, 6 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опровергла заявления украинских силовиков в обстреле населенного пункта Счастье в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Ранее Киев заявил о нарушении со стороны ЛНР перемирия, обвинив ополченцев в обстреле города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.

"Продолжаются факты фальсификации нарушений "абсолютного перемирия" украинской стороной. По данным пресс-центра АТО, 5 марта был обстрелян жилой сектор населенного пункта Счастья. Народную милицию ЛНР в последующем обвинили в нарушении режима прекращения огня", — заявил Марочко.

Он сообщил, что по данным местных жителей, вечером 4 марта на окраине города были замечены два автомобиля без опознавательных знаков. "Приехавшие на этих машинах военнослужащие в количестве шести человек имели на форме символику ДУК "Правый сектор"*. В течение получаса они производили разведку местности, после чего убыли в направлении Станицы Луганской", — сообщил представитель ЛНР.

По данным Народной милиции, ночью с территории "серой зоны" был произведен обстрел окраины населенного пункта Счастье. Утром 5 марта на место обстрела прибыли представители украинской стороны СЦКК и администрация Новоайдарского района, которые осуществили фотофиксацию. "Целью проведения данной провокации является обвинение ЛНР в нарушении минских договоренностей", — заявил Марочко.

*Запрещенная в России экстремистская организация