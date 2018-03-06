США намерены бороться с "вмешательством России" в выборы в конгресс

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Белый дом разрабатывает стратегию по противостоянию предполагаемому "российскому вмешательству" в промежуточные выборы в конгресс 2018 года, заявил в сенате США директор национальной разведки Дэниел Коутс.

Сенаторы спросили Коутса, почему у США нет всеобъемлющей стратегии по противостоянию "российскому вмешательству".

"Она в процессе. Белый дом активно участвует, (советник по внутренней безопасности Белого дома Том) Боссерт и (спецпомощник президента и координатор по кибербезопасности) Роб Джойс — они работают над этим", — заявил Коутс.

США обвиняли Россию в кибератаках и вмешательстве в выборы, Москва это опровергала и называла обвинения голословными.