Джонсон пригрозил ответом на возможный "российский след" в Солсбери

ЛОНДОН, 6 мар – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон упомянул о "деле Литвиненко" в связи с инцидентом с отравлением неизвестным веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако призвал не торопиться с выводами и дождаться результатов расследования.

"Уважаемые члены парламента, вы замечаете, что данный инцидент перекликается с гибелью Александра Ливтиненко в 2006 году, и хотя будет неправильным предвосхищать результаты расследования, я хочу вас заверить, что если соответствующие факты появятся, мы дадим жесткий ответ", — сказал Джонсон, отвечая во вторник в парламенте на срочный вопрос касательно инцидента и политики Британии в отношении РФ главы международного комитета парламента Тома Тугендхата.