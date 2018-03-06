От премьера Ирака потребовали объяснить слова генсека НАТО о сотрудничестве

БАГДАД, 6 мар — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади должен объяснить перед парламентом страны слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о военном сотрудничестве Ирака и НАТО, заявил РИА Новости представитель Иракского национального альянса, правящей шиитской коалиции страны Амир аль-Фаиз.

Накануне пресс-служба премьера Ирака сообщила, что Столтенберг провел в Багдаде встречу с аль-Абади и обсудил с ним военное сотрудничество. Сообщалось, что Столтенберг заявил о продолжении поддержки Ираку со стороны альянса в обучении военнослужащих, строительстве военных академий и передаче опыта.

"Аль-Абади должен прийти в парламент, разъяснить заявления Столтенберга перед депутатами и прояснить, есть ли на самом деле запрос от правительства к НАТО остаться в Ираке", — заявил аль-Фаиз.

Он добавил, что ранее депутаты потребовали от премьер-министра выступить в парламенте и рассказать о количестве иностранных войск на территории Ирака, но аль-Абади не пришел на заседание.

Иракский парламент в минувший четверг потребовал от правительства страны разработать график вывода иностранных войск с территории страны.

В настоящий момент на территории Ирака находятся несколько военных баз США. Численность контингента, по данным СМИ, на них может превышать пять тысяч человек. Также в Ираке в провинции Найнава находится военная база Турции.

Ирак объявил о победном завершении войны против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в декабре 2017 года после освобождения последних удерживаемых террористами районов. Военную поддержку Ираку оказывала возглавляемая США международная коалиция.