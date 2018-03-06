Украинский Генштаб анонсировал новую военную операцию в Донбассе

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Киев может начать военную операцию в Донбассе, не прекращая действия "антитеррористической", заявил офицер управления правового обеспечения украинского Генштаба Юрий Бобров.

Он призвал разделять понятия военной (предусмотренной законом о реинтеграции Донбасса. — Прим. ред.) и "антитеррористической" операции.

"Такая операция была объявлена в 2014 году, она продолжается и, вне зависимости от выполнения этого закона, решение о ее продлении или прекращении будет приниматься руководителем антитеррористического центра при СБУ", — сказал Бобров.

Представитель Генштаба выразил убежденность, "что антитеррористическая операция продолжится вне зависимости от того, когда начнется или завершится операция объединенных сил".

По словам Боброва, кандидатура командующего объединенных сил уже определена, в ближайшее время ее утвердит президент. Главным претендентом стал генерал с боевым опытом, который участвует в операции в Донбассе, добавил представитель Генштаба.

Закон о реинтеграции Донбасса

В январе Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит применять армию на востоке без объявления войны.

Порошенко поручил министру обороны и главе Генштаба до апреля подать предложения по смене формата операции в Донбассе и кандидатуре главы объединенных сил.

В российском МИД считают, что принятие закона окончательно подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта в регионе и перечеркивает Минские соглашения. В самопровозглашенных республиках также заявили, что документ развязывает руки военным и легализует применение насилия против мирных жителей.