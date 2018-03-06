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В мире

Двойных агентов чаще уничтожают вербовщики, заявил Жириновский

14:4306.03.2018
(обновлено: 15:11 06.03.2018)
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© REUTERS / Toby MelvilleОцепление у торгового центра в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 6 марта 2018Оцепление у торгового центра в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 6 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Двойных агентов чаще всего уничтожают вербовщики, а не спецслужбы родной страны, потому что когда двойной агент отработан, от него живого уже нет больше никакого толку, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Сергей Скрипаль
© Оперативная съемка ФСБ РФ
В Кремле ответили на обвинения в отравлении экс-офицера ГРУ

Полиция Уилтшира в понедельник сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Би-би-си со ссылкой на собственные источники утверждала, что пострадавший мужчина — 66-летний россиянин, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

"Это судьба всех предателей. Все они особенно плохо заканчивали почему-то в Великобритании: (экс-офицер ФСБ Александр) Литвиненко, (олигарх Борис) Березовский, вот теперь Скрипаль. И вовсе не обязательно, что за отравлением стоит "родная" разведка. Чаще всего, их уничтожают сами вербовщики, потому что когда двойной агент отработан – от него живого уже нет больше никакого толку. А ведь на его содержание нужно тратить деньги, он знает разные секреты, знает методы работы иностранной разведки, методы вербовки. И мало ли кому он может их продать", — сказал Жириновский журналистам во вторник.

Политик отметил, что своей стране двойной агент и так уже нанес максимальный ущерб, "больше он уже сделать ничего не может, соответственно и убивать его смысла нет".

Полицейская машина в Великобритании. Архивное фото
© Flickr / Alex Drennan
В посольство России не обращались в связи с инцидентом в Солсбери

"А вот такое таинственное отравление каким-то загадочным, редким веществом – это возможность выжать из него последние соки, через это подвести общественное мнение к тому, что якобы это ему мстит "кровавый режим" России. Еще один вариант – попытка самоубийства или какое-то психическое расстройство. Ведь родину предать не так просто", — отметил Жириновский.

Бывший полковник запаса Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ) Сергей Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. В 2006 году его приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент Дмитрий Медведев помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании. Скрипаль к тому времени отсидел в тюрьме около пяти с половиной лет.

Полицейские в оцеплении у торгового центра в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 5 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville
СМИ: отравившийся в Великобритании экс-офицер ГРУ опасался за свою жизнь‍

Россиян меняли на десятерых граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России и высланных из страны. В их числе была разведчица Анна Чапман. Обмен состоялся в аэропорту Вены.

Зафрахтованный Центральным разведывательным управлением США американский самолет, вывезший из Вены четверых россиян, по дороге в Вашингтон совершил краткую посадку на базу Королевских ВВС Великобритании Брайз Нортон (Brize Norton) в английском графстве Оксфордшир. Сразу после этого появились сообщения о том, что двое из четверых мужчин остались в Великобритании. Британские газеты сошлись во мнении, что Великобритания приняла у себя именно Скрипаля и ученого Игоря Сутягина.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Cicicipi
Весьма толково разжувал.
15:06
06.03.2018
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Shdt.1957
Жириновский - это что за кандидат в президенты ? Давно ли исполнял Путину "Боже царя храни , царствуй на славу ", когда тот вручал награду . Такая она , оппозиция по-русски . Системная ( встроенная в систему ).
14:59
06.03.2018
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