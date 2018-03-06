Силовики не соблюдают режим прекращения огня, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (62)

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Интенсивность обстрелов огня в Донбассе снизилась, но в полном объеме перемирие украинскими силовиками не соблюдается, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее оперативное командование ДНР сообщило о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за первые сутки со вступления в силу нового перемирия.

"Количество фактов нарушений режима тишины уменьшилось. Снизилась и интенсивность обстрелов с украинской стороны. Однако полностью режим прекращения огня украинская сторона, вопреки взятым на себя обязательствам, не соблюдала", — сказал Басурин.

Он добавил, что подразделения ДНР неукоснительно выполняют приказ о прекращении огня.