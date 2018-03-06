В Бельгии впервые взыскали штраф за сексизм

БРЮССЕЛЬ, 6 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Исправительный суд Брюсселя назначил штраф в три тысячи евро молодому человеку, который оскорбил сотрудника полиции по половому признаку. Как пояснили РИА Новости в суде, такой приговор вынесен впервые.

Закон о недопустимости сексизма вступил в силу в Бельгии четыре года назад. Он предусматривает наказание в виде штрафа в 500 евро.

Для осужденного сумма увеличилась в шесть раз, потому что он совершил преступление в общественном месте и в отношении полицейского при исполнении. Недовольный просьбой предъявить документы, молодой человек предложил сотруднице полиции поискать "более подходящую для женщины работу", сообщает радиостанция Premiere.

В случае неуплаты штрафа мужчине грозит тюремное заключение сроком на один месяц.

Борьба за гендерное равенство

Во многих странах активисты ведут борьбу за равные права женщин и мужчин. В частности они настаивают на том, что у представителей обоих полов должны быть одинаковые возможности по приему на работу и оплате труда. Так, в 2017 году более 60 сотрудниц Google пригрозили компании иском из-за дискриминации по половому признаку.

Борьба за равноправие полов касается и других сфер. Накануне в Германии появилась инициатива изменить текст гимна на "гендерно нейтральный". Автор проекта призвала поменять строчку "братски с сердцем и рукой" на "бодро с сердцем и рукой", а вместо "отечество" использовать "родина". Похожие изменения уже претерпели гимны Австрии и Канады.