В Бельгии впервые взыскали штраф за сексизм

БРЮССЕЛЬ, 6 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Исправительный суд Брюсселя назначил штраф в три тысячи евро молодому человеку, который оскорбил сотрудника полиции по половому признаку. Как пояснили РИА Новости в суде, такой приговор вынесен впервые.
Для осужденного сумма увеличилась в шесть раз, потому что он совершил преступление в общественном месте и в отношении полицейского при исполнении. Недовольный просьбой предъявить документы, молодой человек предложил сотруднице полиции поискать "более подходящую для женщины работу", сообщает радиостанция Premiere.
В случае неуплаты штрафа мужчине грозит тюремное заключение сроком на один месяц.
Борьба за гендерное равенство
Борьба за равноправие полов касается и других сфер. Накануне в Германии появилась инициатива изменить текст гимна на "гендерно нейтральный". Автор проекта призвала поменять строчку "братски с сердцем и рукой" на "бодро с сердцем и рукой", а вместо "отечество" использовать "родина". Похожие изменения уже претерпели гимны Австрии и Канады.