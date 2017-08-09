Более 60 женщин хотят подать в суд на Google за сексизм

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Более 60 бывших и нынешних сотрудниц Google рассматривают возможность выдвижения группового иска к компании по обвинению в сексизме и неравной оплате труда, основанной на гендерном признаке, сообщает газета Guardian со ссылкой на юриста Джеймса Финберга, занимающегося подготовкой иска.

"Они обеспокоены тем, что женщин направляют на должности, которые оплачиваются ниже, чем у мужчин с тем же уровнем образования и опыта", — цитирует издание слова Финберга.

По словам адвоката, сотрудницы рассказали ему о том, что бывают случаи, когда мужчина, занимающий более низкую должность, зарабатывает больше женщины-руководителя. По словам одной из женщин, ее годовая заработная плата составила на 40 тысяч долларов меньше, чем у коллеги-мужчины на такой же должности. Еще одна нынешняя сотрудница заявила, что знает о 12 случаях увольнения женщин по причине гендерной дискриминации.

Как сообщается, представитель компании отметил, что решения о размере зарплаты принимаются на основе ряда критериев, но не по гендерному признаку. "60 человек – это действительно малое число для примера. Всегда будет разница в заработной плате в зависимости от места расположения (офиса компании – ред.), роли и достижений сотрудника, но это никак не связано с полом", — приводит газета его слова.

Ранее инженер Джеймс Дамор (James Damore) подтвердил, что был уволен из корпорации Alphabet Inc. (владельца поисковой машины Google), после того как опубликовал докладную записку, в которой предполагал, что женщины менее способны к работе в технических областях из-за "биологических различий".