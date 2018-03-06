Посольство России рассказало об обстановке на Шри-Ланке

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ситуация в Коломбо и курортных зонах Шри-Ланки пока спокойная, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

Местная газета Sunday Times сообщила, что правительство Шри-Ланки намерено ввести на 10 дней режим чрезвычайного положения в связи с продолжающимися вспышками насилия в отдельных районах островного государства. По данным издания, которое ссылается на одного из членов кабмина страны, соответствующее решение было принято по итогам совещания правительства во вторник. Газета отмечает, что официальная директива на этот счет будет опубликована в течение дня.

Комментируя РИА Новости сообщения в посольстве указали, что "в Коломбо и курортных зонах ситуация пока спокойная".

Вместе с тем, в посольстве рекомендовали россиянам не посещать зоны беспорядков в стране.