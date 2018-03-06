Жителя Баку арестовали по подозрению в поджоге наркоцентра

БАКУ, 6 мар — РИА Новости. По подозрению в поджоге наркоцентра в Баку арестован житель города, он находился в центре на лечении с диагнозом "психические нарушения в результате приема алкоголя", следует из совместного заявления Генпрокутары и МВД Азербайджана.

Пожар в здании республиканского наркологического центра произошел в пятницу утром. Было возбуждено уголовное дело. Причиной стал поджог, сообщили ранее правоохранители.

"В качестве подозреваемого… арестован житель Баку Магомед Мамедов, который находился на лечении в центре с диагнозом "психические нарушения в результате приема алкоголя", — говорится в заявлении.

Уточняется, что "на предварительном допросе задержанный признался в совершении преступления, сказав, что решил покончить с собой в наркологическом центре в знак протеста против несправедливого к себе отношения родных", однако довести попытку самоубийства до конца не смог. В результате его действий в центре начался пожар.

"Эти показания подтверждены свидетельскими показаниями и камерами безопасности. Против Мамедова выдвинуто обвинение по статье "умышленное убийство опасным способом", "убийство двух и более человек", "убийство человека в беспомощном состоянии", "умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога" УК Азербайджана. Решением суда он взят под стражу, назначены судебные психиатрическая, психологическая и наркологическая экспертизы. Следствие по делу продолжается", — говорится в заявлении.