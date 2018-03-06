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Почти каждый посетивший Петербург колумбиец теряет паспорт, заявил консул

03:0506.03.2018
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© Flickr / Mike TФлаг Колумбии. Архивное фотоФлаг Колумбии. Архивное фото
© Flickr / Mike T

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Практически каждый колумбиец, побывавший в Санкт-Петербурге, теряет в этом городе паспорт, сообщил РИА Новости консул Колумбии в России Эрнандо Пиньерос.

Аэропорт José María Córdova в Колумбии. Архивное фото
© Flickr / e-Lexia
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По его словам, колумбийские дипломаты готовятся столкнуться с многими проблемами в период чемпионата мира.

"Спорных случаев со своими болельщиками мы ожидаем много, и это уже наши консульские проблемы. Например, я не знаю почему так получается, но практически каждый колумбиец, побывавший в Санкт- Петербурге, теряет там паспорт", — сказал собеседник агентства.

Пиньерос уточнил, что по состоянию на предыдущую неделю из Колумбии поступило 90 тысяч заявок на билеты на матчи ЧМ, но это не означает, что все болельщики приедут только из Колумбии.

"По Колумбии особенно трудно делать точные прогнозы, так как примерно 5 миллионов граждан страны проживают за рубежом – в соседних странах, в США, в Европе. Причем у колумбийцев, которые живут в США и в Европе, доходы в среднем выше, чем у тех, кто живет в самой Колумбии. Это значит, что у этих людей больше материальных возможностей приехать в Россию", — добавил консул.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

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