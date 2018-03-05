В ЛНР заявили, что не нарушали объявленное с 5 марта перемирие

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отрицает нарушение перемирия, объявленного в Донбассе с 5 марта, со стороны ЛНР, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Ранее украинские силовики заявили, что ополченцы дважды нарушили объявленное с 5 марта перемирие в Донбассе, в том числе открыв стрельбу из минометов калибра 82 миллиметра в районе подконтрольного украинским силовикам города Счастье.

"Второго марта в районе населенного пункта Счастье была выявлена работа диверсионно-разведывательной группы противника, которая планировала совершить ряд провокационных действий с целью срыва "абсолютного перемирия"… Бойцы "Правого сектора"* открыли огонь у линии соприкосновения и обвинили Народную милицию в нарушении объявленного с 00.00 5 марта "абсолютного перемирия" на Донбассе с представлением фиктивных доказательств обстрелов жилых домов", — заявил Марочко.

По его мнению, провокации украинских силовиков у линии соприкосновения показывают, что "киевское руководство планирует и дальше решать конфликт на Донбассе исключительно силовым путем".

"В свою очередь, Народная милиция ЛНР, как и прежде, рассчитывает на мирный сценарий разрешения конфликта на Донбассе. Мы не поддаемся на провокации ВС Украины и строго соблюдаем минские соглашения", — добавил Марочко.

*Запрещенная в России экстремистская организация