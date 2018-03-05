Силовики открыли огонь по Докучаевску, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские силовики открыли минометный огонь в направлении подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевска, заявили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

По словам представителя ДНР в СЦКК, в "18.14 ВСУ открыли огонь по направлению Новотроицкое–Докучаевск, выпущено две мины калибром 82 миллиметра, а также применено крупнокалиберное стрелковое оружие".

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.