Испанская оппозиция поставит вопрос о доверии премьеру Рахою

МАДРИД, 5 мар – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Испании собирается поставить вопрос о доверии премьеру страны Мариану Рахою, заявил генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.

"Если Рахой не примет бюджет и не проведет досрочные выборы, я потребую – в соответствии с обязанностью перед гражданами и согласно институционной ответственности – чтобы он поставил вопрос о доверии", — заявил Санчес на пресс-конференции в понедельник.

Доверие может быть получено при голосовании простого большинства депутатов, напомнил он. "Если конгресс (депутатов – нижняя палата парламента – ред.) откажет в доверии правительству, он должен подать прошение об отставке королю, как говорится в конституции", — добавил лидер испанских социалистов. По его словам, Рахой должен "взять на себя ответственность в связи с ситуацией блокировки (бюджета – ред.)".

У правительства Мариано Рахоя нет достаточной поддержки в конгрессе депутатов для одобрения бюджета на 2018 год – Народная партия имеет в конгрессе депутатов 135 места из 350. Договориться о поддержке других партий, представленных в нижней палате, для того, чтобы получить простое большинство и утвердить бюджет Рахой пока не может.

Ранее Рахой заявлял, что в случае отсутствия договоренности по бюджету, он может быть продлен с 2017 года.