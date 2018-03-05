Испанская оппозиция поставит вопрос о доверии премьеру Рахою

МАДРИД, 5 мар – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Испании собирается поставить вопрос о доверии премьеру страны Мариану Рахою, заявил генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.
Доверие может быть получено при голосовании простого большинства депутатов, напомнил он. "Если конгресс (депутатов – нижняя палата парламента – ред.) откажет в доверии правительству, он должен подать прошение об отставке королю, как говорится в конституции", — добавил лидер испанских социалистов. По его словам, Рахой должен "взять на себя ответственность в связи с ситуацией блокировки (бюджета – ред.)".
Ранее Рахой заявлял, что в случае отсутствия договоренности по бюджету, он может быть продлен с 2017 года.