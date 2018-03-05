Столтенберг провел в Багдаде встречу с премьером Ирака

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел в Багдаде встречу с главой иракского правительства Хайдером аль-Абади, обсудил с ним военное сотрудничество, сообщила пресс-служба премьера Ирака.

"Глава совета министров Ирака Хайдер аль-Абади принял у себя в офисе в понедельник генсека НАТО Йенса Столтенберга и сопровождающую его делегацию. Доктор аль-Абади приветствовал делегацию и подтвердил важность сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аль-Абади назвал победу Ирака над террористической группировкой ИГ* "большой и реальной", но отметил необходимость ее беречь и "победить идеологическое присутствие" террористов. Генсек НАТО заявил, что победа Ирака является "победой всего мира".

По словам Столтенберга, НАТО продолжит поддержку Ирака в обучении военнослужащих, строительстве военных академий и передаче опыта.

Столтенберг ранее в феврале заявил по итогам заседания министров обороны НАТО, что альянс намерен дать старт планированию тренировочной миссии в Ираке по запросу правительства страны и международной коалиции по борьбе с ИГ*. Обновленный формат миссии будет включать создание образовательных учреждений, военных школ и академий.

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победном завершении войны против террористической группировки ИГ* в декабре 2017 года. Он отмечал, что задачей спецслужб и правоохранительных органов страны станет преследование так называемых спящих ячеек ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России