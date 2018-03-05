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КНР отреагирует на визит американского авианосца во Вьетнам, заявил эксперт

16:1705.03.2018
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© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Sean M. Castellano/The U.S. NavyАвианосец США USS Carl Vinson. архивное фотоАвианосец США USS Carl Vinson. архивное фото
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Sean M. Castellano/The U.S. Navy

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Первый за более чем 40 лет визит американского авианосца во Вьетнам направлен на обострение ситуации в Южно-Китайском море, Пекин не оставит демонстрацию силы со стороны американцев без реакции, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Американский авианосец USS Карл Винсон в порту города Дананг, Вьетнам. 5 марта 2018
© REUTERS / Kham
Эксперт предположил, с чем связан заход авианосца США в порт Вьетнама
Авианосец ВМС США "Карл Винсон" (Carl Vinson) в понедельник зашел в порт вьетнамского города Дананг, это первый визит американского авианосца во Вьетнам после окончания войны в 1975 году. Как ожидается, в центральном порту Вьетнама "Карл Винсон" в сопровождении ракетного крейсера Lake Champlain и миноносца Wayne E. Meyer пробудет пять дней.

Как отмечают местные СМИ, это самое масштабное присутствие американских военных в стране с окончания Вьетнамской войны- лишь на авианосце будут находится 5 тысяч членов экипажа. Договоренность о визите авианосца во Вьетнам была достигнута в ходе визита в страну главы Пентагона Джеймса Мэттиса в январе, в ходе которого он встретился с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

Небезобидная демонстрация

По словам Мосякова, "ничего позитивного" в визите авианосца США во Вьетнам не просматривается.

"Это событие, которое скорее направлено в сторону обострения ситуации в Южно-Китайском море, чем его решение. Это демонстрация, с одной стороны, американского флага во Вьетнаме, а с другой — демонстрация сближения Вьетнама с США. Конечно, это не может не вызвать ответную реакцию Китая. Это в значительной степени демонстрационные шаги, которые небезобидны и свидетельствуют о продолжении процесса сохранения, к сожалению, обстоятельств, которые формируют конфликт вокруг Южно-Китайского моря", — заявил эксперт РИА Новости.

Мужчина с флагом Китая. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По словам собеседника агентства, визит "Карла Винсона" свидетельствует также и о том, что "американская стратегия, направленная на то, чтобы построить из стран Юго-Восточной Азии "санитарный кордон", как они говорят, против "китайской экспансии", продолжается и достаточно успешно".

"Так что в целом можно сказать, что позитива для мира и безопасности в этом регионе нет никакого. Наоборот, этот демонстрационный шаг может вызвать ответные, не менее, может быть, эффектные, китайские демонстрационные меры. Это может быть очередная посадка самолетов на острова в Южно-Китайском море, которые из кораллов превратились в полноценные острова и так далее. Никакого движения в сторону мира и безопасности этот визит не несет", — добавил Мосяков.

При этом эксперт отметил, что политика США по выстраиванию "санитарного кордона" была "не вполне успешной" в последнее время, но Вашингтон продолжает гнуть свою линию.

Американский эсминец Джон С. Маккейн в Южно-Китайском море. Архивное фото
© Фото : Navy Petty Officer 3rd Class James Vazquez
Америке срывают войну в Южно-Китайском море
"Страны Юго-Восточной Азии, на которых они рассчитывали, прекрасно понимают все опасности превращения в орудие американской политики, никто не хочет (этого), потому что они связаны с Китаем многообразными отношениями, поэтому тут не все так однозначно, но США продолжают эту свою линию, рассчитывая в конечном итоге продавить эту политику и достигнуть своих целей", — пояснил Мосяков.

Покупай американское

В начале феврале газета Defense News со ссылкой на представителя госдепа сообщила, что США рассчитывают, что Вьетнам откажется от поставок российского вооружения в пользу американского, поскольку это "даст им (Вьетнаму) больше возможностей, во-вторых, поможет укрепить наше партнерство для более тесного взаимодействия с нашими военными".

По словам Мосякова, это традиционная политика для США, которые лишь в 2016 году сняли эмбарго на поставку летального оружия Вьетнаму.

Южно-Китайское море. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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США и Австралия обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море
"Они везде в мире стремятся всячески указать, что страны, с которыми они вступают в какие-либо отношения, должны отказаться от наших вооружений и закупать американское. Что касается Вьетнама, это не так просто получается, потому что Вьетнам львиную долю вооружений закупал в России, и оно показало свою эффективность — там нет повода сказать, что американское оружие эффективнее", — заявил эксперт.

По его словам, диверсификация оборонных поставок — не быстрый процесс, "но сам факт того, что американцы и здесь пытаются надавить на Вьетнам, лишний раз показывает их истинные цели стать законодателями и главной доминирующей силой в регионе, в том числе в поставках вооружений тем странам, которые, как они рассчитывают, станут их орудием в борьбе против Китая".

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В мире
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3 пользователя оставили 3 комментария
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radiozaboy
Если Японию и Вьетнам история ни чему не научила, то мне их не жалко.
16:21
05.03.2018
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