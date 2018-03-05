В ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (49)

ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе стабилизируется после вступления в силу нового перемирия, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу в Донбассе с 5 марта.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к стабилизации", — сказал Марочко.

По его словам, по состоянию на 13.00 (совпадает с мск) 5 марта обстрелов не зафиксировано. "Режим тишины соблюдается", — отметил официальный представитель Народной милиции.